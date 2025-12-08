Famiglia nel bosco Stefania Andreoli | Il punto non è la casa ma la capacità dei genitori di accogliere osservazioni esterne sull’educazione dei figli

Stefania Andreoli, psicoterapeuta e autrice della rubrica "Scomodati" per Sky TG24 Insider, ha analizzato il caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Il cantante si offre di aiutare la famiglia anglo-australiana dopo l'allontanamento dei figli: "Ho vissuto anch'io in un bosco" - facebook.com Vai su Facebook

@zdizoro a proposito della ‘famiglia nel bosco’ in #ArenaRepubblicaRobinson @piulibri25 @repubblica #piulibri25 Vai su X

“Leggere” la famiglia nel bosco: Non si hanno dei figli. Si è genitori - Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attual ... Secondo tg24.sky.it