richardson hitchins obbligato a rispettare il limite dei 140 libbre

Richardson Hitchins deve rispettare il limite di peso di 140 libbre a causa di una nuova regolamentazione. L'IBF ha imposto questa condizione per la prossima sfida contro Lindolfo Delgado, creando una sfida in più per il campione. Hitchins si prepara a sostenere il peso richiesto, mentre i suoi allenatori lavorano per garantirgli il rispetto delle norme. La sfida tra i due si avvicina, e la questione del peso rimane centrale.

Secondo quanto riportato, l’ibf ha fissato un periodo di 30 giorni per le trattative tra le parti coinvolte. In assenza di accordo, si apre la strada a una gara d’asta per il match, una procedura che entro breve potrebbe ridefinire le condizioni economiche e contrattuali dell’incontro. Tale decorso si colloca poco dopo l’annuncio della cancellazione del match previsto tra Hitchins e Duarte, avvenuta nelle ore immediatamente precedenti l’inizio dell’evento, quando Hitchins si è sentito male al risveglio e ha riportato episodi di vomito. La situazione riapre una serie di riflessioni sul cammino di Hitchins nel peso 140. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Frank Martin dubita che Nahir Albright possa reggere il confronto nella categoria dei 140 libbreFrank Martin mette in dubbio la resistenza di Nahir Albright nella categoria dei 140 libbre.

Oscar Duarte pronto a strappare il titolo a Richardson HitchinsOscar Duarte si prepara a sfidare Richardson Hitchins per il titolo IBF dei pesi welter leggeri.

Argomenti discussi: Rinviato lo scontro tra Richardson Hitchins e Oscar Duarte per motivi di salute; Oscar Duarte pronto a strappare il titolo a Richardson Hitchins; Hitchens si prepara a Duarte in tasca prevede vittoria punitiva; Oscar Duarte passa all' inglese per insultare Hitchins.