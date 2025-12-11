Leucemia linfatica cronica con zanubrutinib sopravvivenza al 74% a 6 anni
Uno studio recente evidenzia che i pazienti affetti da leucemia linfatica cronica trattati con zanubrutinib in prima linea raggiungono una sopravvivenza libera da progressione del 74% a sei anni. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nella gestione di questa condizione.
Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - I pazienti con leucemia linfatica cronica (Cll) trattati in prima linea con zanubrutinib hanno raggiunto il 74% di sopravvivenza libera da progressione a 6 anni. Sono alcuni dei nuovi dati presentati da BeOne Medicines al 67° Congresso della Società americana di ematologia (Ash), che si è svolto a Orlando (Florida). Questi risultati - informa l'azienda oncologica globale - confermano zanubrutinib come inibitore preferenziale della tirosin-chinasi di Bruton (Btki) e riaffermano la farmaceutica leader mondiale dell'innovazione nella Cll, mostrando la solidità, la qualità e lo slancio del proprio portfolio in ematologia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
