Referendum Giustizia 2026 | a Napoli il confronto tra le ragioni del SÌ e del NO

L’Associazione Culturale Kairos ha organizzato un dibattito a Napoli per chiarire le motivazioni di chi sostiene il “Sì” e del “No” al prossimo referendum sulla giustizia. La discussione mira a mettere in luce le diverse posizioni di cittadini, esperti e rappresentanti delle parti coinvolte. Durante l’evento, sono stati presentati esempi concreti di come le proposte potrebbero influenzare il sistema giudiziario. La discussione continua con l’obiettivo di approfondire le questioni principali.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista dell’imminente appuntamento referendario, l’Associazione Culturale Kairos promuove un momento di alta riflessione giuridica e civile dal titolo “Referendum Giustizia 2026: Le ragioni del Sì, le ragioni del No”. L’evento si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 17:00 presso lo spazio eventi “The Spark Creative Hub – Mondadori Bookstore”, in via degli Acquari (Piazza Bovio). In un momento storico in cui il sistema giudiziario italiano è al centro di un profondo dibattito istituzionale, l’incontro si propone come una piattaforma di dialogo plurale, mettendo a confronto giuristi, magistrati, esponenti politici e rappresentanti della società civile per analizzare nel merito i quesiti referendari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"

Referendum giustizia, voci a confronto: le ragioni del sì e del no, punto per punto

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

