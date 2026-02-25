Quanto è stato ricavato con le Olimpiadi Milano Cortina

Quanto hanno “fruttato” le Olimpiadi invernali Milano Cortina? Almeno un miliardo e 300 milioni di euro, secondo i calcoli effettuati e pubblicati dal quotidiano finanziario Italia Oggi. La parte del leone va ai diritti televisivi, quasi eguagliati dalle sponsorizzazioni. Più bassi i ricavi della vendita dei biglietti. Esclusi però i ricavi da merchandising e altre voci che ancora non è possibile definire. I diritti televisivi hanno fruttato circa 570 milioni, frutto della quota riconosciuta dal Cio (Comitato olimpico internazionale) relativa ai diritti tv e agli 11 sponsor globali del Cio (Airbnb, Alibaba, Allianz, Coca-Cola, Corona, Deloitte, Omega, P&G, Samsung, Tcl, Visa). Si “ferma” a 550 milioni, invece, la raccolta dei (numerosi) sponsor: ben 56 i partner, di cui 8 “premium” (Enel, Eni, Fs, Intesa San Paolo, Leonardo, Poste Italiane, Salomon e Stellantis). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

