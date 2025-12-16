L' azienda lughese consegna un mezzo con i colori della Polizia di Stato per le Olimpiadi Milano-Cortina

L'azienda lughese Vf Venieri, specializzata in macchine industriali, annuncia la consegna di una pala gommata Vf 5. L'evento segna un importante traguardo per l'azienda, che ha fornito un mezzo con i colori della Polizia di Stato in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina.

L'azienda Vf Venieri di Lugo, impegnata nel settore delle macchine industriali, annuncia la consegna della nuova pala gommata Vf 5.63D, equipaggiata con una livrea speciale della Polizia di Stato, progettata per rispondere alle esigenze di pubblico soccorso in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Ravennatoday.it

