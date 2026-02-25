Pronostico Viktoria Plzen-Panathinaikos | stavolta salta la parità

Viktoria Plzen-Panathinaikos è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Si sono già affrontate due volte in questa stagione i club che giovedì pomeriggio si contenderanno l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. E in entrambi i casi, compresa ovviamente la gara d’andata, è finita in pareggio. Stavolta però salterà tutto. Ha sprecato il vantaggio nel finale il Panathinaikos giovedì scorso, una situazione che comunque non mette avanti la formazione di casa che, a dire il vero, ha pure pareggiato le ultime tre partite casalinghe di questa manifestazione. Vero anche che giocare la seconda sfida in casa vuole dire essere arrivati avanti nella classifica generale della prima fase, ma nei greci ad un certo punto è arrivato Rafa Benitez che ha dato alla squadra delle certezze importanti nel corso dei mesi. E si è visto che il livello in generale è abbastanza cresciuto, tant’è che crediamo che i biancoverdi ospiti rimangono favoriti per il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Panathinaikos-Viktoria Plzen: Benitez fa ancora la differenzaRafa Benitez, allenatore del Panathinaikos, ha influito significativamente sulla squadra, che non ha ancora perso in Europa da quando lui è arrivato.

Leggi anche: Viktoria Plzen-Panathinaikos (Europa League, 26-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Temi più discussi: Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici; Pronostico Panathinaikos - Viktoria Plzen - Europa League; Pronostico Panathinaikos-Viktoria Plzen: Benitez fa ancora la differenza; Pronostico Panathinaikos-Viktoria Plzen 19 Febbraio: match equilibrato.

Pronostico Panathinaikos-Viktoria Plzen: Benitez fa ancora la differenzaPanathinaikos-Viktoria Plzen è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Plzen vs Panathinaikos – 26 Febbraio 2026Appuntamento di rilievo in UEFA Europa League: Plzen - Panathinaikos si gioca il 26 Febbraio 2026 alle 18:45 al suggestivo Doosan Arena. Una sfida dal sapore ... news-sports.it

TERZA D, ARISSANPOLO - PIERIS1925: VINCE IL PRONOSTICO DI CLAUDIO CRISTANCIC, TITOLARE DELL'OASI DEI SANI IN SAN LORENZO ISONTINO DI REDAZIONE ® RIPRODUZIONE VIETATA © A Derby Time CRISTANCIC lo aveva detto: ArisS - facebook.com facebook

Il mio pronostico: SÌ 62% NO 38% Conservalo per quando sarà il momento. #SìSepara #IoVotoSì x.com