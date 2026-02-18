Rafa Benitez, allenatore del Panathinaikos, ha influito significativamente sulla squadra, che non ha ancora perso in Europa da quando lui è arrivato. La sua presenza ha portato due vittorie e tre pareggi, aiutando i greci a qualificarsi ai playoff di Europa League. Ora, il team si prepara a sfidare la Viktoria Plzen, una formazione già affrontata nella fase a gironi. La partita si gioca in un momento di grande fiducia per il Panathinaikos, che cerca di continuare il suo percorso positivo.

Panathinaikos-Viktoria Plzen è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Da quando Rafa Benitez si è seduto sulla panchina dei greci del Panathinaikos, questa squadra in Europa non ha perso mai: due vittorie e tre pareggi hanno permesso di chiudere in maniera dignitosa il girone e di giocarsi il tutto per tutto contro una squadra già affrontata nella prima fase di questa competizione. Sempre in Grecia è finita zero a zero. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli ospiti sono andati, era l’11 dicembre, sotto di un uomo poco dopo le mezz’ora: e quindi è partito un vero e proprio assalto con 20 tiri totali, oltre il 70% di possesso palla, e una sfortuna che Benitez spera possa girare dalla propria parte in questo match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Panathinaikos-Viktoria Plzen: Benitez fa ancora la differenza

Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Panathinaikos affronta la Viktoria Plzen nei playoff di Europa League, perché deve vincere per sperare nella qualificazione.

Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Panathinaikos e Viktoria Plzen, valido per l'Europa League, si disputerà l'11 dicembre 2025 alle ore 21:00.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.