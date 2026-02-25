Pronostici Juventus-Galatasaray | marcatore e tiri in porta

Adesso o mai più. Spalle al muro dopo un filotto di sconfitte che definire preoccupante sarebbe solo un eufemismo, la Juventus ospita il Galatasaray nella sfida valevole per il ritorno dei play off di Champions. Chiamati ad una vera e propria impresa, i bianconeri dovranno prima di tutto fornire una prestazione importante sul piano dell’orgoglio e dal punto di vista tecnico. Benché rimontare tre gol ai turchi si configuri come una vera e propria impresa, la “Vecchia Signora” può contare su alcune frecce importanti da scoccare, a cominciare da Jonathan David. Dopo aver saltato la gara d’andata, il centravanti canadese si riprende una maglia da titolare. Troppo importante per l’economia del match, un gol dell’ex Lille potrebbe rappresentare un volano importante per i padroni di casa. Pur non rendendosi protagonista di una stagione molto prolifica da un punto di vista realizzativo, la sensazione è che questa sera David possa trovare gli spiragli giusti per siglare almeno un gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

