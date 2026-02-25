Primavera L’Academy in inferiorità numerica non tiene testa al Livorno

Una doppia espulsione ha messo subito in difficoltà la Primavera della San Marino Academy, che ha affrontato il Livorno con un giocatore in meno fin dai primi minuti. La squadra ospite ha subito preso il controllo del campo, segnando due gol nel primo tempo. I ragazzi hanno combattuto, ma hanno subito altri due punti nel secondo tempo, perdendo 4-1 davanti ai tifosi di casa. La partita si è conclusa con questa sconfitta pesante.

© Sport.quotidiano.net - Primavera. L’Academy in inferiorità numerica non tiene testa al Livorno

Un 'rosso' complica la situazione sin dai primi minuti. Così, la vita si è fatta subito dura per la Primavera della San Marino Academy che ha lasciato tutto al Livorno davanti al pubblico di casa (4-1). Quando Grandoni viene allontanato dal terreno di gioco è il 13' e il confronto tra Academy e toscani è sull'1-1: al gol-lampo di Marani, dopo un giro di lancette, aveva risposto Shcepetkin. In superiorità numerica, il Livorno completa la rimonta con Montapponi (35'), e poi, nella ripresa, chiude a tripla mandata il successo grazie ai centri di Lici (72') e Moriani (82'). I biancazzurri di mister Brocchini restano così all'ultimo posto in classifica con un solo punto raccolto e ancora a caccia del primo successo della stagione.