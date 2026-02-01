Carnesecchi e spirito di gruppo l’Atalanta resiste al Como | 0-0 in inferiorità numerica

L’Atalanta mantiene la barra dritta e strappa un pareggio senza reti sul campo del Como. La squadra di Carnesecchi ha resistito anche in inferiorità numerica, dimostrando spirito di gruppo e carattere. La gara si conclude con un risultato che lascia tutto invariato in classifica, con i bergamaschi ancora lontani dal sesto posto e i lariani fermi a 36 punti.

Como. Poteva andare peggio, ma anche meglio. L'Atalanta esce dal Sinigaglia con uno 0-0 che serve a poco a livello di classifica e tiene immutate le distanze sul sesto posto proprio dei lariani, 36 contro 41 punti. Poco soddisfacente, se non fosse per il fatto di aver giocato praticamente l'intera partita con l'uomo in meno dopo l'espulsione di Ahanor. Forse severa, probabilmente ingenua, di certo evitabile e chiaramente condizionante. La partita è a senso unico: ci vogliono i soliti miracoli di Carnesecchi, un duo Scalvini-Djimsiti al limite dello stoicismo e anche qualche buona ripartenza che però non può essere sufficiente per vincere.

