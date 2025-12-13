Prima pagina Tuttosport | Milan Juve e Inter la proposta | tetto ai biglietti per gli ospiti
La prima pagina di Tuttosport di oggi, sabato 13 dicembre 2025, riporta la proposta di limiti ai prezzi dei biglietti per gli ospiti nelle partite di Milan, Juventus e Inter. La rassegna stampa si concentra sulle principali notizie di calcio, calciomercato e le novità più rilevanti del mondo sportivo.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. Pianetamilan.it
Tuttosport in prima pagina: "Il Toro col Milan si gioca i tifosi" - Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Il Toro col Milan si gioca i tifosi". milannews.it
Tuttosport in prima pagina: "Il Milan all'attacco: Franculino per Allegri" - In merito alle possibili mosse di mercato del Diavolo, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "Il Milan all'attacco: Franculino per Allegri". milannews.it
Un buongiorno a tutti i nostri lettori. Ecco la prima pagina dell’Adige che oggi trovate in edicola: - Trentini, la fuga verso l'Europa - Dodicenne molestata al parco - Loppio, arriva l'autovelox 24 ore su 24 Buona lettura: https://epaper.ladige.it/ - facebook.com facebook
Buongiorno care lettrici e cari lettori e buon sabato. Ecco la nostra prima pagina di oggi, #13dicembre x.com
Prima Pagina, Tuttosport: “Bellissimo. Inter, tutti sotto esame. Schiaffo al Milan…”