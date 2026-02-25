Prima convento poi caserma | ora sono in arrivo 25 appartamenti di lusso

Il futuro prossimo dell'ex caserma Gnutti: da memoria storica a risorsa per il futuro della città. Il progetto di recupero è stato reso noto in questi giorni: il sito prenderà il nome di "Corte San Bartolomeo dei Somaschi", per rendere omaggio sia all'ex chiesa sconsacrata – che farà parte della struttura rigenerata – sia ai Padri Somaschi che lì si insediarono, nel 1621, per oltre un secolo. "Non si tratta di una semplice operazione immobiliare, ma di un progetto di rigenerazione urbana – afferma Massimo Angelo Deldossi, amministratore unico del Gruppo Deldossi: è la società che si occuperà dei lavori commissionati dalla Nibofin,... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Smascherata banda di ladri: prima rubavano le chiavi dalle auto, poi svaligiavano appartamenti e villeLucca, 7 dicembre 2025 – Rubavano le chiavi di casa rimaste dentro le auto parcheggiate e poi svaligiavano le abitazioni.

“Ho sempre pensato che i capelli cadono e poi ricrescono, ma sono disperata. Ho usato un farmaco anti-caduta e ora sono più calva di prima”: lo sfogo in lacrime di Maria CribbsIl minoxidil, soluzione topica ampiamente utilizzata per stimolare la crescita dei capelli, è finito sotto i riflettori social non per i suoi...