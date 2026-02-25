Prezzi delle case a Verona | vendita e affitto zona per zona

Il mercato residenziale di Verona continua a mostrare dinamismo. Secondo i dati di Immobiliare.it, nel mese di gennaio 2026 il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita ha raggiunto i 2.808 euro al metro quadro, segnando un aumento del 5,88% rispetto allo stesso periodo del 2025. Negli ultimi due anni questo valore rappresenta il picco massimo, con il minimo di 2.497 euro al metro quadro registrato nel marzo 2024. Nel dettaglio, le quotazioni mostrano forti differenze tra le diverse aree della città. In cima alla classifica si colloca Centro, dove acquistare un’abitazione costa in media 4.105 euro al metro quadro, il valore più alto registrato a Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it

