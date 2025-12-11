Inchiesta urbanistica a Milano sequestrato un palazzo in zona Brera | case in vendita a partire da 660mila euro

Un’operazione della Guardia di Finanza di Milano ha portato al sequestro di un palazzo in zona Brera, composto da 27 appartamenti. Le abitazioni sono attualmente in vendita a partire da 660mila euro, evidenziando questioni urbanistiche e finanziarie legate all’area.

