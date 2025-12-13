Natale in mare aperto Il provvedimento che aiuta i pescatori di Roma e del Lazio

Il Natale in mare aperto porta novità per i pescatori di Roma e del Lazio. Grazie a un decreto del Masaf, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sarà possibile pescare cinque giorni alla settimana, offrendo nuove opportunità e supporto alle attività di pesca della regione.

I pescatori di Roma e del Lazio potranno pescare cinque giorni settimanali. Lo stabilisce un decreto emanato dal Masaf, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.Il provvedimento per il TirrenoDal 15 al 31 dicembre 2025 via libera anche nella zona geografica di. Romatoday.it Pesca anche a Natale, le marinerie contro la deroga: “Mai in mare quel giorno, staremo in famiglia" - Federpesca e le principali sigle bocciano la deroga del ministero al divieto di pesca il 25 e 26 dicembre: "Inutile, la domanda crolla dopo la vigilia". rainews.it

© Romatoday.it - Natale in mare aperto. Il provvedimento che aiuta i pescatori di Roma e del Lazio

