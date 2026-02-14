Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | BANDI aperti riaperti graduatorie esclusi In corso le iscrizioni 2025 26

L’Università di Roma ha aperto i bandi per i percorsi abilitanti di 60, 36 e 30 CFU, dopo averli riaperti in risposta alle numerose richieste di candidati esclusi. Le iscrizioni per l’anno accademico 202526 sono già attive e molte università hanno pubblicato le nuove pagine dedicate ai corsi da 60 CFU, con dettagli sui requisiti e le scadenze.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda.