Pensioni | a marzo le nuove aliquote Irpef

Angiolo Galletti, (Presidente Anap Arezzo): "Fondamentale alleggerire il carico tributario per migliorare la qualità di vita delle persone Da marzo 2026 i pensionati italiani beneficeranno delle nuove aliquote IRPEF e delle maggiorazioni sociali previste dalla Legge di Bilancio 2026. L’INPS applicherà le modifiche fiscali a partire dal mese di marzo, con il riconoscimento anche degli arretrati relativi alle mensilità di gennaio e febbraio. La principale novità riguarda il taglio della seconda aliquota IRPEF, che passa dal 35% al 33% per la fascia di reddito compresa tra i 28.000 e i 50.000 euro, con un beneficio fiscale che può arrivare fino a circa 440 euro all’anno per pensionati interessati dallo scaglione. Non ci sono variazioni per redditi fino a 28.000 euro o oltre i 200.000 euro. Contestualmente, sono rese strutturali le maggiorazioni sociali per le fasce più fragili, con incrementi mensili che variano in base ai requisiti reddituali e anagrafici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

