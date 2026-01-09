Museo Campano incassi da record… al ribasso | la cultura low cost con le casse vuote

Nel quarto trimestre del 2025, il Museo Provinciale Campano ha raccolto complessivamente 1.839 euro tramite la vendita dei biglietti. Si tratta di un risultato che, pur rappresentando un incremento rispetto a periodi precedenti, evidenzia le difficoltà di sostenere i costi e le attività culturali con ricavi così contenuti. Un dato che invita a riflettere sulla situazione economica dei musei e sulla necessità di strategie per valorizzare e finanziare il patrimonio culturale.

