Museo Campano incassi da record… al ribasso | la cultura low cost con le casse vuote
Nel quarto trimestre del 2025, il Museo Provinciale Campano ha raccolto complessivamente 1.839 euro tramite la vendita dei biglietti. Si tratta di un risultato che, pur rappresentando un incremento rispetto a periodi precedenti, evidenzia le difficoltà di sostenere i costi e le attività culturali con ricavi così contenuti. Un dato che invita a riflettere sulla situazione economica dei musei e sulla necessità di strategie per valorizzare e finanziare il patrimonio culturale.
Poco meno di duemila euro. Per la precisione 1.839 euro. È questo il “tesoretto” messo insieme dal Museo Provinciale Campano grazie alla vendita dei biglietti nel quarto trimestre del 2025. Un dato certificato nero su bianco da una determina del dipartimento amministrativo-contabile della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Domenica 11 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 12.30, il Museo Campano apre le porte a un’esperienza di didattica e rievocazione dedicata all’arte della lavorazione della terracotta e del vetro, dalle origini fino all’epoca imperiale. - facebook.com facebook
