Sanremo problemi tecnici per Tredici Pietro | Ho parlato al vuoto

(Adnkronos) – Piccolo problema tecnico per Tredici Pietro al Festival di Sanremo 2026. All'inizio dell'esibizione, il microfono dell'artista – figlio di Gianni Morandi – non ha funzionato e il cantante ha iniziato a esibirsi senza che la voce arrivasse al pubblico e ai telespettatori. Immediato l'intervento di Carlo Conti, mentre i tecnici hanno provveduto a sostituire il microfono nel giro di pochi istanti. "Scusate, stavo parlando al vuoto", ha scherzato Pietro, prima di riprendere a cantare il suo brano, stemperando un po' di tensione. —[email protected] (Web Info) 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

SANREMO È: TREDICI PIETRO

Tredici Pietro, problemi tecnici a Sanremo 2026: microfono spento/ Non partiva: Laura Pausini lo rincuoraTredici Pietro, microfono spento a Sanremo 2026: Non partiva. Laura Pausini rincuora il cantante dopo i problemi tecnici: Portano bene ... ilsussidiario.net

- Tredici Pietro … se anche non si sapesse di capirebbe subito che è il figlio del grande Gianni Morandi #tredicipietro facebook

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com