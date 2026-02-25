Palladino | Gara perfetta fatto la storia Percassi | Inacio? È scappato dall' Atalanta giustizia divina
Una partita che per l’Atalanta si posiziona nella storia "appena sotto la trasferta di Dublino". A dirlo è Luca Percassi, amministratore delegato del club nerazzurro, al termine del 4-1 con cui la Dea ha ribaltato il 2-0 dell’andata ed eliminato il Borussia Dortmund, conquistandosi gli ottavi di Champions League e l’opportunità di sfidare Arsenal o Bayern Monaco. "Vivere serate come queste ci rende orgogliosi. Dopo la gara d’andata eravamo convinti di poter trovare la giusta chiave per la rimonta" ha detto a Sky, sottolineando come "nonostante i pochi giorni a disposizione Palladino è riuscito a toccare le corde giuste, è un predestinato. Come proprietà siamo orgogliosi che tutto il popolo atalantino possa aver vissuto una notte speciale”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Percassi a Sky: «Palladino ha saputo toccare le giuste corde, è un predestinato! Stasera chi è scappato dall’Atalanta…»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.
Atalanta sfida di lusso col Chelsea, Palladino “Serve una gara perfetta”BERGAMO (ITALPRESS) – Una sfida di Champions da affrontare nel miglior modo possibile, una partita perfetta.
Temi più discussi: Atalanta-Napoli 2-1, Palladino: Giusto annullare il loro gol, ho visto la trattenuta a Hien; Palladino carica Ribaltiamola come col Napoli; Atalanta-Borussia Dortmund, pronostico e quote playoff Champions League 2025/26; La carica di Palladino verso il Dortmund: Liberi e leggeri per ribaltare il pronostico. Noi ci crediamo.
Atalanta, Palladino: Gara perfetta, resterà nella storia. Rimonta col Napoli è stata la chiaveRaffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al termine della rimonta con il Borussia Dortmund che vale l'accesso agli ottavi di ... tuttonapoli.net
Atalanta, Palladino: Abbiamo fatto la storia! Pasalic? Giocatore straordinario20:40 - Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Borussia Dortmund nel post. tuttomercatoweb.com
NOTTE DA LEGGENDA: L'ATALANTA PASSA AGLI OTTAVI La squadra di Palladino doveva rimontare la sconfitta per 2-0 subita nella gara d'andata a Dortmund contro il Borussia. Già nel primo tempo l'Atalanta pareggia i conti con i goal di Scamacca e Zap - facebook.com facebook
ESCLUSIVA / L’ex Napoli Incocciati in vista di #AtalantaNapoli: “Gara difficile per gli azzurri: Palladino ha ridato serenità all’Atalanta” Su #Chivu: “Le sue parole su #Maradona sono state dí cattivissimo gusto ed irrispettose” @Guidolino8 x.com