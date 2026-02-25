Palladino | Gara perfetta fatto la storia Percassi | Inacio? È scappato dall' Atalanta giustizia divina

Una partita che per l’Atalanta si posiziona nella storia "appena sotto la trasferta di Dublino". A dirlo è Luca Percassi, amministratore delegato del club nerazzurro, al termine del 4-1 con cui la Dea ha ribaltato il 2-0 dell’andata ed eliminato il Borussia Dortmund, conquistandosi gli ottavi di Champions League e l’opportunità di sfidare Arsenal o Bayern Monaco. "Vivere serate come queste ci rende orgogliosi. Dopo la gara d’andata eravamo convinti di poter trovare la giusta chiave per la rimonta" ha detto a Sky, sottolineando come "nonostante i pochi giorni a disposizione Palladino è riuscito a toccare le corde giuste, è un predestinato. Come proprietà siamo orgogliosi che tutto il popolo atalantino possa aver vissuto una notte speciale”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

