atalanta sfida di lusso col chelsea palladino serve una gara perfetta

BERGAMO (ITALPRESS) – Una sfida di Champions da affrontare nel miglior modo possibile, una partita perfetta. A tracciare la linea per affrontare il Chelsea è stato Raffaele Palladino: “Mi aspetto una squadra forte, con grandi individualità – ha dichiarato alla vigilia il tecnico dell'Atalanta -, dobbiamo fare una partita perfetta, non dobbiamo guardare la classifica”. Dieci punti per entrambe, ma l'allenatore dei bergamaschi ha pensato più al match di sabato contro il Verona e all'importanza di voltare subito pagina: “Si riparte analizzando la partita, ci siamo confrontati, i primi a essere dispiaciuti sono stati i ragazzi, bisogna capire che è stato un episodio che non deve più accadere, domani sarà l'occasione giusta per riscattarci, una squadra prestigiosa, vogliamo confrontarci con una squadra molto forte. 🔗 Leggi su Iltempo.it