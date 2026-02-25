pagelle sanremo 2026 seconda serata in diretta dal festival

Mercoledì 25 febbraio entra in gioco il televoto e quindi la classifica è destinata a cambiare rispetto alla serata d’esordio Sanremo, 25 febbraio 2026 – Seconda serata del Festival di Sanremo 2026 e già primi verdetti. Entra in gioco il televoto durante la serata di mercoledì 25 febbraio e quindi senza dubbio la fotografia dei reali valori in campo può essere più chiara rispetto a quella della prima serata. Nella serata si esibiscono 15 artisti, domani giovedì 26 l’altra metà dei Big in gara. La cinquina dei preferiti fra i 30 Big al termine della prima serata aveva raccontato di Arisa con ‘Magica favola’, Serena Brancale con ‘Qui con me’, Fulminacci con ‘Stupida sfortuna’, Fedez e Marco Masini con ‘Male necessario’ e Ditonellapiaga con ‘Che fastidio!’ preferiti dalla giuria della stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

