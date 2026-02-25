Oroscopo di oggi 25 febbraio 2026 secondo Artemide | le 3 decisioni che cambiano l’equilibrio della giornata

Artemide ha previsto che il 25 febbraio 2026 si caratterizza per tre scelte fondamentali. La causa risiede nella necessità di fare chiarezza e prendere decisioni consapevoli. Oggi, fermarsi a riflettere su una questione in sospeso, rispondere a una richiesta importante e stabilire un limite personale possono cambiare il ritmo della settimana. Queste scelte influenzeranno le prossime giornate e le relazioni con gli altri.

Mercoledì 25 febbraio 2026 non richiede velocità, ma chiarezza. È una giornata in cui tre decisioni possono alleggerire il resto della settimana: una pratica da chiudere, una risposta da dare, un limite da fissare. Non tutto va affrontato, ma ciò che scegli di affrontare va fatto con lucidità. Ecco dove conviene intervenire. A cura di Artemide Aggiornato il 25 febbraio 2026 In breve: Segni più fluidi: Ariete, Vergine, Acquario Segni più cauti: Cancro, Scorpione Focus del giorno: Scegli cosa chiudere e cosa lasciare andare, senza rimandare. VAI AL TUO SEGNO: Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci ARIETE Una richiesta diretta ti mette davanti a una scelta netta: accettare tutto o ridefinire le condizioni.