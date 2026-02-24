Oroscopo di domani 25 febbraio 2026 secondo Artemide | le 3 decisioni che cambiano l’equilibrio della giornata

Artemide ha annunciato che le decisioni prese il 25 febbraio 2026 cambieranno l’andamento della giornata, causate dalla necessità di fare chiarezza e di evitare fretta. Tre scelte precise, come chiudere una pratica, rispondere a una domanda importante e stabilire un limite, influenzeranno il ritmo delle prossime ore. La giornata si concentra su azioni concrete che possono alleggerire il peso delle settimane successive. La calma diventa l’elemento chiave.

Mercoledì 25 febbraio 2026 non richiede velocità, ma chiarezza. È una giornata in cui tre decisioni possono alleggerire il resto della settimana: una pratica da chiudere, una risposta da dare, un limite da fissare. Non tutto va affrontato, ma ciò che scegli di affrontare va fatto con lucidità. Ecco dove conviene intervenire. A cura di Artemide Aggiornato il 24 febbraio 2026 In breve: Segni più fluidi: Ariete, Vergine, Acquario Segni più cauti: Cancro, Scorpione Focus del giorno: Scegli cosa chiudere e cosa lasciare andare, senza rimandare. VAI AL TUO SEGNO: Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci ARIETE Una richiesta diretta ti mette davanti a una scelta netta: accettare tutto o ridefinire le condizioni.