Orario partenza Federica Brignone nella discesa libera di Soldeu 2026 | pettorale diretta TV e streaming

Federica Brignone parte con il pettorale numero 5 nella discesa libera di Soldeu 2026, dopo aver completato la prima prova cronometrata. La gara, che si svolge sulla pista più ripida della stagione, coinvolge le migliori atlete mondiali. La sua posizione di partenza potrebbe influenzare il risultato finale e attirare l’attenzione degli appassionati. La diretta TV e streaming permettono di seguire ogni sua mossa sulla neve.

La prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Soldeu apre il programma di allenamenti della Coppa del Mondo di sci alpino, in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 11:00. L'evento permette alle atlete di testare il tracciato in vista delle gare del weekend, offrendo al pubblico una preview delle potenzialità delle seconde metà della stagione. Nel contesto dell'allenamento, la copertura si concentra sull'azione in pista e sulla startlist ufficiale, con la disponibilità di una diretta testuale su OA Sport. Non sono previste dirette televisive o streaming ufficiali dell'evento. Federica Brignone partirà in questa sessione dopo aver conquistato due ori ai Giochi ed è prevista al cancelletto con il pettorale numero 5.

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono finite da pochi giorni, ma i grandi protagonisti sono già al lavoro e molti torneranno subito in gara. Tra i tanti Campioni ci sarà anche la nostra Federica Brignone che domani sarà già in pista (insieme alle altre Azzurre) per l - facebook.com facebook

Questa ragazza è pazzesca, un gigante. Che esempio incredibile Federica Brignone (con quelle placche al ginocchio io sarei ancora qui a lamentarmi ). Non mi capacito ancora. Due ori. Aiuto. x.com