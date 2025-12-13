Paul McCartney contro il veto europeo che vuole che gli hamburger vegetali non si chiamino più hamburger compresi quelli di sua figlia Linda

Paul McCartney si oppone al veto europeo che vieterebbe di chiamare

Linda McCartney è stata una delle pioniere della dieta vegetariana. Nel 1991 ha fondato Linda McCartney Foods, un marchio di alimenti vegetariani che ora potrebbe risentire di un’iniziativa dell’Unione europea. Vanityfair.it

paul mccartney contro vetoMcCartney vetoaa kasviperäisten elintarvikkeiden nimien kieltoa vastaan Euroopassa - In un momento in cui le scelte alimentari sostenibili stanno diventando sempre più rilevanti, una proposta controversa dell’Unione Europea ha attirato l’attenzione. notizie.it

paul mccartney contro vetoAddio ai "veggie burger"? Paul McCartney contro l'UE: così il piano di Bruxelles fa infuriare la stella dei Beatles - Paul McCartney e un gruppo di parlamentari britannici si oppongono al divieto dell'UE sui termini "hamburger" e "salsiccia" per i prodotti vegetali. tag24.it

