oppo find n6 design rivelato in una nuova fuga

OPPO sta preparando il Find N6, il pieghevole di punta previsto per la gamma. le prime anticipazioni identificano una piega dello schermo particolarmente contenuta, un elemento chiave per una gestione visiva più fluida. parallelamente, l’interesse è rivolto alle prestazioni, con indicazioni su specifiche di alto livello che accompagnano i rendering trapelati e anticipazioni sul design ufficiale. secondo i render trapelati, find n6 si presenta in varianti cromatiche viola e bianco. dall’aspetto, non sembra discostarsi molto dal predecessore find n5: sull retro domina un modulo fotografico circolare, capace di ospitare sensori multipli. il flash led figura all’esterno, nell’angolo in alto a sinistra, e resta presente la firma Hasselblad sul corpo fotografico. una differenza risiede nel retro viola, che non mostra la finitura in pelle tipica di alcuni modelli precedenti. l’area dello schermo interno mostra un foro a punch-hole centrato per la fotocamera frontale, senza però offrire ancora una visione chiara del display principale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

OPPO Find N6 - Just Around The Corner!

Oppo Find N6: i rendering trapelati mostrano il design del prossimo pieghevoleL'Oppo Find N5 sta per essere sostituito dal Find N6. Dato che l'azienda ha iniziato a parlare dell'imminente pieghevole, una nuova fuga di notizie mostra i rendering dell'Oppo Find N6 in due opzioni ... notebookcheck.it

OPPO Find N6: il look svelato dai render tra colori inediti e una quad cameraOPPO Find N6 si mostra per la prima volta nei render leak: design familiare ma spunta il quarto sensore fotografico. gizchina.it

Oppo Find N6, ci siamo quasi: ecco il primo teaser ufficiale x.com

