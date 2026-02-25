Nel panorama del pugilato moderno, la scena dei cruiserweight si prepara ad una mapping chiaro fra promozione, management e tensione competitiva. Un nome centrale è Jai Opetaia, detentore IBF, che ha intrecciato il proprio destino con Zuffa Boxing, imponendo una scadenza concreta per l’obiettivo di unificazione entro la fine dell’anno. L’approccio è operativo: trasformare l’impegno iniziale in una sequenza di incontri mirati, con un calendario pubblico che getta una luce sulle aspirazioni e sulle pressioni che accompagnano la promozione di un campione in una nuova casa. Opetaia, 29 anni, è imbattuto in 29 combattimenti e ha raccolto riconoscimenti IBF, Ring e lineal. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Opetaia fissa il 2026 come limite per l'unificazione dei titoli

