L’avvocato dei Verzeni | Moussa Sangare ha ucciso Sharon perché era annoiato Il pm chiede l’ergastolo

L'avvocato di Moussa Sangare afferma che l'omicidio di Sharon Verzeni è stato motivato dalla noia del presunto colpevole. Il pubblico ministero invece richiede l'ergastolo, sottolineando la gravità del gesto e la difficile accettazione di questa motivazione. La vicenda solleva importanti questioni sulla natura e le cause di comportamenti estremi.

“Siamo consapevoli che si fatichi ad accettarlo ma Moussa Sangare ha ucciso Sharon Verzeni perché era annoiato. Di fronte ad un soggetto che ha dimostrato di essere capace di intendere e che decide volontariamente di togliere la vita ad una giovane donna, in modo così spietato e senza alcun rimorso, semplicemente per interrompere la propria noia, la reazione di un ordinamento civile e maturo non può che essere decisa e massima. Uno Stato di diritto non può permettersi di mitigare la propria risposta di fronte ad atti così raccapriccianti come l’omicidio di Sharon. Non si tratta di rispondere al “male con il male” ma di riaffermare il valore e l’intangibilità di singola vita umana”. Bergamonews.it

