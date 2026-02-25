Olimpiadi Milano Cortina in vendita i beni dismessi | come fare per acquistarli

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha messo in vendita i beni dismessi dopo le Olimpiadi, causati dall’esito positivo dell’evento e dalla necessità di liberare gli spazi. La pubblicazione dell’avviso sul sito ufficiale mira a raccogliere offerte da parte di chi desidera acquistare arredi, attrezzature e materiali usati nelle diverse venue. La vendita riguarda oggetti di valore e di interesse storico, che possono trovare un nuovo utilizzo. Le offerte devono essere presentate entro una data stabilita.

© Quifinanza.it - Olimpiadi Milano Cortina, in vendita i beni dismessi: come fare per acquistarli

A pochi giorni dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto di beni mobili utilizzati nelle diverse venue olimpiche. Si tratta di attrezzature e materiali impiegati durante l'organizzazione dei Giochi: misuratori di umidità, pale in alluminio, zainetti portamateriali, seghe circolari, squadre da carpentiere, trapani, lavagne tecniche, lettini da massaggi, carrelli della spesa, asciugamani, cronometri e altri strumenti logistici.