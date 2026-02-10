Olimpiadi Milano Cortina da collezione | quali sono i cimeli più costosi in vendita su eBay

Le Olimpiadi Milano Cortina attirano l’attenzione anche fuori dai confini italiani, soprattutto tra collezionisti e appassionati. Su eBay, i cimeli ufficiali sono messi all’asta e alcuni di loro raggiungono prezzi molto alti. Tra i pezzi più richiesti ci sono magliette, medaglie e gadget rari, spesso venduti a cifre molto superiori al loro valore originale. La passione per le Olimpiadi si trasmette anche attraverso queste aste online, dove ogni pezzo diventa un vero e proprio tesoro per i collezionisti.

Milano, 10 febbraio 2026 – Impazza la gadget mania legata alle Olimpiadi di Milano Cortina. Alle lunghe file in piazza Duomo dove si trova il negozio ufficiale della manifestazione fanno da eco, su scala più globale, i numerosissimi cimeli messi in vendita su eBay, portale internazionale dedicato alle aste online. Ma quali sono i ricordi a cinque cerchi più gettonati? E quelli più costosi? Diamo un'occhiata all'elenco degli oggetti presenti sul mercato in rete, tenendo conto che alcuni di essi possono essere acquistati direttamente – al raggiungimento del cosiddetto prezzo di riserva – mentre altri vengono messi all'incanto, sviluppando "battaglie" all'ultimo rilancio fra gli utenti registrati sul sito fondato nel 1995 e arrivato ufficialmente in Italia nel 2001.

