La tua sorellina come la chiamavi tu ha vinto la gara ma lo sai bene Perché eri lì con lei | Walter il papà di Andrea Delogu dedica la vittoria a Evan

“Auguri anche a te, amore mio. La tua sorellina, come la chiamavi tu, ha vinto la gara, ma lo sai bene. Perché eri lì con lei”: con queste parole Walter Delogu, papà di Andrea, ha voluto celebrare la figlia – vincitrice di Ballando con Le Stelle assieme a Nikita Perotti- ma anche ricordare Evan, il figlio scomparso in un incidente in moto, a 18 anni. Dopo la tragica scomparsa del fratello, Andrea Delogu si è presa una pausa da Ballando con Le Stelle per poi decidere di tornare. Come la conduttrice ha spiegato in una clip del programma, il ritorno è stata una scelta che l’ha molto aiutata: “Tornare è stata la decisione migliore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

