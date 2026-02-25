Non solo musica | la prevenzione sbarca a Sanremo 

Da lapresse.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
non solo musica la prevenzione sbarca a sanremo160
© Lapresse.it - Non solo musica: la prevenzione sbarca a Sanremo 

La prevenzione sbarca a Sanremo: perché un palcoscenico così prestigioso può rappresentare una cassa di risonanza per sensibilizzare sull’importanza degli screening e di un corretto stile di vita. A maggior ragione nel secondo Paese più longevo al mondo, in cui – entro il 2050 – un terzo della popolazione avrà più di 65 anni.  Puntare sulla prevenzione . “ Dobbiamo puntare sulla prevenzione, affinché il nostro Ssn mantenga quei caratteri di universalità e gratuità che lo hanno reso un modello nel mondo”, dice il ministro della Salute Orazio Schillaci, introducendo il talk ‘La prevenzione si fa sentire a Sanremo’, in diretta streaming dalla cittadina ligure che ospita il Festival.  A proposito di prevenzione, lo screening rappresenta uno strumento fondamentale: individuare un tumore nelle fasi iniziali aumenta in maniera considerevole le probabilità di guarigione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche:
“Lei nel programma Mediaset”. Elodie, non solo successi in musica: sbarca anche in tv
Verso Sanremo 2026, quando Ivana Spagna disse: “Musica solo se…”

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

Video Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

Temi più discussi: Non solo musica: la pizza torna a essere protagonista al Festival di Sanremo; Non solo Sanremo: la sfida ambientale della musica dal vivo che può ispirare l’Ariston; Effetto Festival di Sanremo: non solo musica; Sanremo, non solo musica: cinque tappe gourmet per vivere il Festival come un insider.

Sanremo 2026: non solo musica e spettacolo, quanto costa l’organizzazione del FestivalQuanto costa il Festival di Sanremo, dalla pubblicità ai cachet di chi organizza la settimana sanremese. Ecco il valore economico del Festival. trend-online.com

Non solo musica per Colapesce, ecco la prima mostra fotografica: Racconta l'uomoNon si contano le direzioni artistiche di Colapesce. Cantautore solista, in duo come Colapesce DiMartino, interprete e sceneggiatore al cinema (La primavera della mia vita), autore di una graphic ... tgcom24.mediaset.it