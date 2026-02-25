Non solo musica | la prevenzione sbarca a Sanremo 

La prevenzione sbarca a Sanremo: perché un palcoscenico così prestigioso può rappresentare una cassa di risonanza per sensibilizzare sull’importanza degli screening e di un corretto stile di vita. A maggior ragione nel secondo Paese più longevo al mondo, in cui – entro il 2050 – un terzo della popolazione avrà più di 65 anni. Puntare sulla prevenzione . “ Dobbiamo puntare sulla prevenzione, affinché il nostro Ssn mantenga quei caratteri di universalità e gratuità che lo hanno reso un modello nel mondo”, dice il ministro della Salute Orazio Schillaci, introducendo il talk ‘La prevenzione si fa sentire a Sanremo’, in diretta streaming dalla cittadina ligure che ospita il Festival. A proposito di prevenzione, lo screening rappresenta uno strumento fondamentale: individuare un tumore nelle fasi iniziali aumenta in maniera considerevole le probabilità di guarigione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche:

“Lei nel programma Mediaset”. Elodie, non solo successi in musica: sbarca anche in tv

Verso Sanremo 2026, quando Ivana Spagna disse: “Musica solo se…”

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

Temi più discussi: Non solo musica: la pizza torna a essere protagonista al Festival di Sanremo; Non solo Sanremo: la sfida ambientale della musica dal vivo che può ispirare l’Ariston; Effetto Festival di Sanremo: non solo musica; Sanremo, non solo musica: cinque tappe gourmet per vivere il Festival come un insider.

Sanremo 2026: non solo musica e spettacolo, quanto costa l’organizzazione del FestivalQuanto costa il Festival di Sanremo, dalla pubblicità ai cachet di chi organizza la settimana sanremese. Ecco il valore economico del Festival. trend-online.com

Non solo musica per Colapesce, ecco la prima mostra fotografica: Racconta l'uomoNon si contano le direzioni artistiche di Colapesce. Cantautore solista, in duo come Colapesce DiMartino, interprete e sceneggiatore al cinema (La primavera della mia vita), autore di una graphic ... tgcom24.mediaset.it

Sanremo Città della Musica. Achille Lauro · Perdutamente. Achille Lauro protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo nella veste di co-conduttore. #sanremo #livelovesanremo #sanremocittàdellamusica #sanremo2026 - facebook.com facebook

Costa Crociere e Sanremo 2026: la musica salpa con “Max Forever - The Party Boat” @costacrociere #Sanremo #Sanremo2026 #MaxPezzali x.com