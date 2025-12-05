Lei nel programma Mediaset Elodie non solo successi in musica | sbarca anche in tv

A poco dalla fine del programma l’attesa cresce e l’aria si fa sempre più tesa. Lunedì sera, su Canale 5, andrà in onda la semifinale di questa edizione, una puntata che promette scossoni clamorosi e colpi di scena inaspettati. E nella trasmissione potrebbe arrivare a sorpresa Elodie. Oltre alle nuove eliminazioni che ridisegneranno gli equilibri della Casa, verranno finalmente svelati i nomi dei concorrenti che riusciranno a conquistare un posto nell’ultima puntata. A oggi, con soli due finalisti già confermati, nessuno può dirsi davvero al riparo: ogni televoto potrebbe cambiare radicalmente il percorso dei concorrenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it