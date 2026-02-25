Nigeriano violento espulso | 5 anni di reati e aggressioni a Taranto

Un cittadino nigeriano di 40 anni, condannato per numerosi reati nella provincia di Taranto, è stato espulso dal territorio nazionale. La misura è stata eseguita dalla Polizia di Stato dopo che l’uomo, detenuto nella Casa Circondariale di Taranto per scontare una pena di poco più di cinque anni, è stato giudicato responsabile di gravi reati, tra cui un’aggressione a una donna durante una corsa. L’espulsione è stata disposta come alternativa alla detenzione in Italia, in quanto l’uomo era arrivato irregolarmente nel 2016 e la sua domanda di protezione internazionale era stata respinta. L’aggressione, avvenuta nel 2026, è stata il punto di svolta nella carriera criminale del 40enne. La vittima, una giovane di 28 anni, si era rifugiata nella sua auto dopo essere stata inseguita dall’uomo, che aveva iniziato a colpire violentemente il veicolo con una bottiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

