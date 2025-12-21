Al via al Senato il tradizionale concerto di Natale, aperto dall'inno nazionale, con il aula l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli e Claudio Baglioni. Nei primi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - San Carlo, l'orchestra in concerto al Senato con Claudio Baglioni: «Un omaggio per i 2500 anni di Napoli»

Leggi anche: Senato, al concerto di Natale Claudio Baglioni con l’Orchestra e Coro del Teatro di Napoli

Leggi anche: Concerto di Natale al Senato con esibizione di Claudio Baglioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Domenica in Senato il concerto di Natale con orchestra e coro del San Carlo, presente Mattarella; Orchestra e coro del San Carlo al Senato per il concerto di Natale; San Carlo, Baglioni e Agresta domenica in Senato per il tradizionale concerto di Natale; Aspettando il Natale in musica: il concerto nella chiesa di San Carlo.

San Carlo, l'orchestra in concerto al Senato con Claudio Baglioni: «Un omaggio per i 2500 anni di Napoli» - Al via al Senato il tradizionale concerto di Natale, aperto dall'inno nazionale, con il aula l'orchestra e il coro del Teatro San ... msn.com