Muore suicida a 14 anni gli ispettori del Ministero | La scuola poteva fare di più per salvare Paolo

Paolo, un ragazzo di 14 anni, si è suicidato a causa di problemi scolastici e sociali non affrontati adeguatamente. Gli ispettori del Ministero dell'Istruzione affermano che la scuola avrebbe potuto intervenire prima per prevenire questa tragedia. Un dettaglio concreto emerso è la mancanza di supporto psicologico tempestivo e di segnali d'allarme riconosciuti in tempo. La vicenda solleva nuove domande sulla prevenzione nelle scuole italiane.

Per gli ispettori del Ministero dell'Istruzione la scuola avrebbe potuto fare di più per Paolo, il 14enne che si è tolto la vita in provincia di Latina a settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it Paolo Mendico suicida a 14 anni a Latina, ispettori ministero: “La scuola poteva fare di più”L’analisi degli ispettori ministeriali evidenzia come la scuola frequentata da Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni di Latina morto a settembre, avrebbe potuto intervenire più efficacemente per prevenire e gestire gli episodi di bullismo e difficoltà vissute dallo studente. Si toglie la vita a 14 anni, gli ispettori del ministero: “La scuola poteva fare di più contro il bullismo”Gli ispettori del Ministero dell’Istruzione hanno concluso che la scuola di Latina avrebbe potuto intervenire in modo più efficace per prevenire il suicidio di un ragazzo di 14 anni, avvenuto lo scorso settembre. Argomenti discussi: Paolo Mendico suicida a Latina, i diari del 14enne: Questa scuola è una prigione, un prof mi insulta; Il diario di Paolo Mendico, il 14enne suicida a Latina: Un professore m'insulta urlandomi contro. Questa scuola è una prigione; È sempre Cartabianca: Puntata del 24 febbraio Video; La battaglia della mamma di Paolo Mendico: Sconfiggeremo il bullismo, gliel’ho promesso. Ragusa, ragazza trans di 14 anni muore suicida, la comunità trans denuncia il misgendering: Invisibile anche nella morteUna ragazza trans 14enne si toglie la vita a Ragusa. Attiviste e MIT denunciano il misgendering: Non ci sarà il suo nome sui giornali, non ci sarà sulla sua tomba. gay.it 27 Gennaio 1967: muore suicida a Sanremo, nei giorni del Festival, Luigi Tenco, il cantautore che con il suo stile anticonformista e la sua poetica tormentata ha segnato una frattura indelebile nella storia della musica italiana. - - - #cantante #musica #sanre - facebook.com facebook