Morte Domenico Caliendo ispettori del ministero all' Ospedale di Bolzano | consegnati gli elenchi del personale

Sono arrivati, lontano dalle telecamere, all'ospedale di Bolzano gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al bambino di Napoli. La scorsa settimana gli ispettori avevano già svolto le stesse procedure al Monaldi di Napoli. Per quanto riguarda invece l'inchiesta della Procura di Napoli, il Nas di Trento ieri si era recato all'ospedale bolzanino per una serie di accertamenti. Trapianto flop al Monaldi, in Procura i testi delle sale operatorie I militari si sono fatti consegnare l'elenco di tutto il personale, di tutti i livelli professionali, coinvolto nell'intera procedura di espianto e trasporto del cuore. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Leggi anche:

La tragedia del piccolo Domenico, gli ispettori del Ministero all'ospedale di Bolzano

Domenico Caliendo, le notizie sui medici dell’ospedale dopo la morte del piccolo

Temi più discussi: Domenico e il cuore bruciato: l'incredibile catena di errori, l'incidente in sala operatoria e le 2 ore fatali dietro la morte del bambino di Napoli; Il box, il ghiaccio, la comunicazione: la catena di errori che ha portato alla morte di Domenico; Napoli, è morto il piccolo Domenico | La mamma: Ora è un angelo, noi vogliamo giustizia; Morte del piccolo Domenico: i Nas di Trento all’ospedale di Bolzano. Ricostruito l’elenco di tutti quelli che hanno avuto un ruolo nell’espianto.

Morte Domenico Caliendo, ispettori del ministero all'Ospedale di Bolzano: consegnati gli elenchi del personaleSono arrivati, lontano dalle telecamere, all'ospedale di Bolzano gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore ... ilmattino.it

La morte di Domenico Caliendo, il cuore in un box per le gite così inizia il drammaCome un comunissimo cesto per le merende, simile a quelli che si usavano qualche anno fa per andare in spiaggia, in campagna o a un campeggio. Un banale box di plastica, non sigillato, di ... ilmattino.it

L’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico all’ospedale Monaldi, a causa di un trapianto di un cuore danneggiato. Un comune contenitore frigo da campeggio. Il box utilizzato per il trasporto del cuore per Domenico sequestrato per l’inchiesta aperta dall - facebook.com facebook

Morte Domenico, genitori piccolo donatore cuore:dolore si rinnova #napoli x.com