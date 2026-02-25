Moretti attacca | No al referendum saluti e scatena polemiche

Nanni Moretti scende in campo con un messaggio politico su Instagram, esprimendo chiaramente la sua posizione sul prossimo referendum con un post che ha già acceso il dibattito. Il regista romano, noto per il suo impegno civile, ha pubblicato un'immagine di un foglio a righe con una scritta a penna: Al referendum voto no, cari saluti. L'appuntamento elettorale è fissato per il 22 e 23 marzo, e il regista non è nuovo a utilizzare i social per veicolare messaggi di carattere politico. Moretti ha una lunga tradizione di attivismo politico, sia attraverso il suo cinema che attraverso iniziative pubbliche. In passato è stato tra i promotori del movimento dei girotondi contro il secondo governo Berlusconi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

