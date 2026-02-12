Qualcuno l’ha sorpresa mentre si allenava in tuta al Parlamento europeo. La scena ha fatto subito discutere: molti si sono chiesti se fosse appropriato comportarsi così in un’istituzione europea. La presenza di Salis, in abbigliamento sportivo, ha acceso un dibattito tra chi pensa che l’abbigliamento non dovrebbe influire sul ruolo pubblico e chi invece ritiene che certi atteggiamenti possano danneggiare l’immagine dei rappresentanti. La vicenda ha fatto parlare di più di quanto si aspettasse, alimentando le polemiche sulla condotta dei politici e sulla

Per quanto sia vero che l’abito non fa il monaco, è pur sempre vero che forma è spesso sostanza, soprattutto in politica. In Italia, per esempio, per entrare in parlamento il principio cardine è quello del decoro consono all'istituzione. Per gli uomini è necessario indossare giacca e cravatta, per le donne non esiste un obbligo così specifico ma viene comunque richiesto un abbigliamento decoroso e adeguato al carattere ufficiale del luogo. Il parlamento europeo ha regole meno rigide o, meglio, non ha proprio regole in questione di abbigliamento e si affida al buon senso dei singoli: si vedono spesso parlamentari indossare abiti casual-chic, meno formali di quelli richiesti nel parlamento italiano come jeans e scarpe da ginnastica con una camicia o una giacca, ma comunque rispettosi dell’istituzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “È appena tornata da una corsetta?”. Salis in tuta al parlamento europeo scatena le polemiche

Approfondimenti su Salis Parlamento Europeo

Ilaria Salis, eurodeputata, ha recentemente espresso le proprie opinioni su temi di attualità come la crisi tra USA e Venezuela, coinvolgendo anche la premier Giorgia Meloni.

L'intervento di ILARIA SALIS al PARLAMENTO europeo

Ultime notizie su Salis Parlamento Europeo

