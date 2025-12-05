Il primo santuario marino europeo presto in Italia | ospiterà i delfini vissuti in cattività

Sorgerà in Italia, nelle acque al largo di Taranto, il primo santuario marino europeo per assicurare una nuova vita ai delfini che hanno vissuto in cattività. Ormai quasi terminata e in attesa di ospitare i primi esemplari entro maggio-giugno 2026, la struttura sarà gestita dal già esistente Rifugio dei delfini di San Paolo, frutto di un progetto ideato e in gran parte finanziato dalla Jonian Dolphin Conservation con il supporto di donatori privati e fondi pubblici europei. Il santuario dei delfini in dettaglio. Il santuario marino per i delfini si trova nel Golfo di Taranto, vicino all’ isola di San Paolo, a circa quattro chilometri dalla costa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il primo santuario marino europeo presto in Italia: ospiterà i delfini vissuti in cattività

Contenuti che potrebbero interessarti

La magia del Santuario di San Michele nel primo concerto della seconda edizione di “Recco Natale in musica” La rassegna musicale organizzata dalla @consultagiovanirecco che fino al 23 dicembre immerge la città sempre di più nell’atmosfera natalizia - facebook.com Vai su Facebook

Il primo santuario marino europeo presto in Italia: ospiterà i delfini vissuti in cattività - Ormai quasi terminata, la struttura accoglierà i primi mammiferi entro giugno 2026. quotidiano.net scrive

Cultura: Mons. Dario E. Viganò e la comunicazione dei giubilei nel primo santuario europeo dedicato a San Giovanni Paolo II - “Con la docuserie ‘Giubilei mediatici’ abbiamo voluto dare ulteriore valore alle iniziative di ricerca e salvataggio delle fonti audiovisive attraverso un serio lavoro filologico che può scaturire ... Da agensir.it

Rifugio marino Taranto, il primo in Europa ospiterà delfini dalla cattività - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it