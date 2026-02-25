Azioni legali contro di lei Ditonellapiaga tra i primi 5 a Sanremo la notizia dopo il debutto

A Sanremo basta una parola per accendere una miccia. Un titolo, una frase, un riferimento apparentemente “innocente” e all’improvviso la musica smette di essere solo musica. Nelle ultime ore, intorno a Ditonellapiaga si è alzato un brusio diverso dal solito: non riguarda la performance, né la classifica. Riguarda qualcosa di molto più delicato. Perché quando un nome storico finisce dentro una canzone, la reazione può essere imprevedibile. E questa volta la tensione è salita di colpo: da una parte l’artista e la libertà di scrivere, dall’altra un’istituzione popolarissima che rivendica tutela, immagine e rispetto. E adesso si parla apertamente di avvocati. Il punto è l’uso della denominazione Miss Italia. Secondo quanto contestato dal concorso, Ditonellapiaga avrebbe utilizzato quel nome come titolo di un brano e anche dell’album che lo contiene. Un dettaglio che, per gli organizzatori, non sarebbe affatto neutro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026: dopo la prima serata Arisa e Serena Brancale nel quintetto di testa Giuria sala stampa: anche Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez & Masini tra i primi cinqueSanremo 2026 ha visto Arisa e Serena Brancale salire in testa dopo la prima serata, grazie alle valutazioni della giuria della sala stampa.

