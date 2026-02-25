Milano Cortina 2026 Allianz celebra vent’anni di partnership paralimpica

Allianz ha festeggiato vent’anni di collaborazione con il Comitato Paralimpico Internazionale, in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. La compagnia ha organizzato l’evento “Passione senza limiti – Allianz e il Viaggio Paralimpico”, che coinvolge atleti e sostenitori. Durante l’evento, sono stati condivisi ricordi e testimonianze sul percorso paralimpico e sulla diffusione dello sport tra persone con disabilità. La cerimonia si è svolta in una location simbolica nel centro di Milano.

Mancano pochi giorni, oramai. E proprio in vista dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Allianz ha deciso di organizzare un grande evento, intitolato “ Passione senza limiti – Allianz e il Viaggio Paralimpico ”, che celebra due decenni di partnership con il  Comitato Paralimpico Internazionale  e il suo ruolo come Presenting Partner  del  Viaggio  della  Fiamma Paralimpica  di  Milano Cortina 2026. Allianz  è orgogliosamente Partner dell’IPC dal 2006 ed è  Assicuratore Ufficiale  delle  Olimpiadi  e delle  Paralimpiadi  dal 2021, e accompagnerà tutte le edizioni dei Giochi fino al 2032. 🔗 Leggi su Panorama.it

