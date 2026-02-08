Il Milan si prepara a lanciare la sua quarta maglia per la stagione 202526. La novità più interessante è la collaborazione con il noto brand di streetwear Slam Jam. La maglia sarà presentata nei prossimi mesi e promette di portare un tocco di stile urbano alla tradizionale divisa rossonera. La notizia arriva dal sito 'Footy Headlines', che ha già svelato alcuni dettagli sulla nuova maglia. I tifosi sono curiosi di vedere come si combineranno il design e la qualità dei materiali in questa nuova collaborazione.

Le maglie del Milan per la stagione 202526 non sono ancora finite. Come accade ormai da alcuni anni, la squadra rossonera presenterà una quarta divisa che verrà utilizzata in occasioni speciali ed uniche. Nelle stagioni passate, Puma ha stretto delle collaborazioni con alcuni grandi brand di moda per disegnare la quarta maglia del Milan e anche questa volta la strada tracciata sarà questa. Secondo quanto riferito dal noto sito 'Footy Headlines', la quarta divisa di quest'anno sarà realizzata assieme a Space Jam. Con sede a Milano, Slam Jam è un'istituzione riconosciuta a livello mondiale per lo streetwear e la sottocultura urbana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quarta maglia in arrivo: sarà una collaborazione realizzata assieme al brand di streetwear Slam Jam

Il Milan si prepara a lanciare un nuovo kit in collaborazione con Slam Jam, segnando il quarto completo ufficiale della stagione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Perché il Milan stasera gioca con le maglie di Lekatompessy e Zolotarchuk

Milan, Footy Headlines ha già anticipato la nuova maglia per la stagione 26/27

Quatrième maillot AC Milan Slam Jam 25-26 •Sortie du maillot: l'AC Milan lancera un quatrième maillot spécial début février 2026 pour la saison 2025-26. •Collaboration: ce maillot est le fruit d'une collaboration entre Puma, Slam Jam et l'AC Milan, alliant foo facebook