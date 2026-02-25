Milan da Fedez a Elettra Lamborghini | le voci rossonere in gara al Festival di Sanremo

I riflettori si sono accesi sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Quest'anno più che mai, la città dei fiori, si tinge di rossonero. Sul palco dell’Ariston, la prima serata, ha visto la presenza di Laura Pausini ad accompagnare la conduzione di Carlo Conti. La cantautrice bolognese, vincitrice del Festival nel 1993, è una tifosa milanista dichiarata. Tra i concorrenti di questa edizione, il Milan trova più di un ambasciatore. Fedez, un tempo legato alla Curva Sud, è in gara con Male Necessario insieme a Marco Masini e ha già conquistato la top 5 della prima serata. Un titolo che per i tifosi rossoneri suona familiare, perché ogni stagione ha il suo “male necessario”, ogni ricostruzione passa da scelte dolorose. Basti pensare alle cessioni di Reijnders e Theo Hernandez in estate. C’è poi Malika Ayane con Animali notturni: una suggestione che sembra richiamare le notti europee, quelle in cui il Milan ha scritto la propria leggenda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Chi è Elettra Lamborghini, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Elettra Lamborghini partecipa al Festival di Sanremo 2026, portando in gara il suo nuovo singolo.

Festival di Sanremo: Elettra Lamborghini, Serena Brancale e Fedez-Masini i più applauditi sul blu carpetElettra Lamborghini, Serena Brancale e Fedez-Masini sono stati i più applauditi sul blu carpet del Festival di Sanremo, attirando l'attenzione di numerosi presenti.

Temi più discussi: Da Conti, Renga e Fedez: per chi tifano i protagonisti di Sanremo; Sanremo 2026, quale squadra tifano gli artisti in gara?; Sanremo 2026, quali squadre tifano i cantanti in gara: Milan e Napoli le più gettonate; Da Conti, Paradiso e Fedez: per chi tifano i protagonisti di Sanremo.

Da Conti, Paradiso e Fedez: per chi tifano i protagonisti di SanremoÈ partita la settimana che terrà milioni di italiani davanti alla Rai per il Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Tra Carlo Conti, i co-conduttori e i 30 artisti in gara nella categoria B ... laziopress.it

Fedez, Luca Lucci, Iovino ed Emis Killa/ Cosa dicono le motivazioni delle condanne degli ultrà Milan e InterProcesso doppia curva, le motivazioni delle condanne degli ultrà Milan e Inter: cosa c'entrano Fedez, il pestaggio di Iovino ed Emis Killa con Luca Lucci Nelle motivazioni delle condanne degli ultrà ... ilsussidiario.net

La rubrica "Ick vs Turn On" con Elettra Lamborghini E a voi Vi accenderebbero o vi spegnerebbero queste cose #radio105 #extrafestival #sanremo2026 @camillaghini @elettralamborghini - facebook.com facebook

POV: ti sei svegliata con le stesso mood di Elettra Lamborghini Alle tre e un quarto di notte dopo l’esibizione a Sanremo la cantante ha sbottato sui social perché le feste nei locali vicini al suo albergo non le permettevano di riposare #elettralamborghini #sa x.com