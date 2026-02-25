Dopo un febbraio complicato (sconfitta con il Parma, Loftus-Cheek out due mesi per frattura mascellare, Scudetto ormai distante), il Milan accelera i piani per il mercato estivo con un focus totale sull’attacco. L’obiettivo dichiarato è costruire un reparto offensivo più equilibrato e prolifico, con Massimiliano Allegri che insiste su un centravanti “già rodato in Serie A”, fisico, capace di fare la differenza nei big match e complementare a Rafael Leao, Christian Pulisic e Christopher Nkunku. La dirigenza sta valutando un vero e proprio reset: diversi profili in uscita o in bilico, e ingressi di alto livello per puntare a Scudetto e Champions nel 202627 Il nome numero uno per l’attacco resta Moise Kean: Allegri lo conosce bene dai tempi Juve e lo considera ideale per il 3-5-2 (fisicità, velocità, gol in area). 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: attacco da rifondare in estate

Leggi anche:

Juventus, Yildiz non basta: talento isolato e attacco da rifondare

Juventus, Greggio “Questa Juve è da rifondare”

Mercato Inter OAKTREE DECIDE TUTTO! Cessione da 80 Milioni: Chi Parte