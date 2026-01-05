Juventus Yildiz non basta | talento isolato e attacco da rifondare

L’attacco della Juventus necessita di una revisione complessiva, poiché il talento di Kenan Yildiz, pur prezioso, non è sufficiente da solo. La squadra mostra una certa difficoltà nel costruire un reparto offensivo efficace e consistente. Questa riflessione nasce dall’analisi delle prestazioni recenti, evidenziando la necessità di interventi mirati per rafforzare e rinnovare l’attacco bianconero.

C'è un'immagine che racconta meglio di qualsiasi statistica lo stato dell'attacco bianconero: Kenan Yildiz che accelera, inventa, conclude. E poi il pallone che si stampa sul palo. Contro il Lecce la Juventus ha vissuto ancora una volta su un copione già visto: il talento del suo numero dieci accende la partita, ma non basta a trasformare la prestazione in vittoria. Yildiz trascina, la Juventus resta corta davanti. Nel primo tempo come nella ripresa, Yildiz è stato il riferimento costante. Si è preso responsabilità, ha cercato la giocata, ha dato profondità e imprevedibilità a un attacco che, senza di lui, fatica a respirare.

