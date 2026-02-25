Meno lavoro più vita Il 70% degli italiani chiede la settimana ridotta a quattro giorni

Il desiderio di ridurre le ore di lavoro ha portato il 70% degli italiani a chiedere una settimana di quattro giorni, per migliorare la qualità della vita. Questa richiesta nasce dalla convinzione che dedicare più tempo a sé stessi possa favorire il benessere personale. L’88,2% degli occupati considera questa opportunità un diritto fondamentale. Sempre più persone cercano un equilibrio migliore tra lavoro e vita privata. La proposta sta guadagnando attenzione nel dibattito pubblico.

Per l’88,2% degli occupati avere più tempo per sé stessi e il proprio benessere dovrebbe essere un diritto per tutti. Per il 71,3% ci sono le condizioni tecnologiche ed economiche per ridurre il tempo dedicato al lavoro, portando la settimana lavorativa a quattro giorni. Lo pensano l’82,8% dei 18-34enni, il 72,9% dei 35-49enni e il 64% dei 50 anni e più. È quanto emerge dal IX Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato in collaborazione con Eudaimon ( www.eudaimon.it ), con il contributo di Campari, Credem, Edison e Michelin. Per il 55,1% dei dipendenti far carriera non è una priorità nella vita, per il 33,8% lo è mentre l’11,1% non esprime un’opinione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

