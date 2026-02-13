Aumentano le ore di lavoro degli addetti al cimitero servizi quattro pomeriggi a settimana e tumulazioni anche il lunedì

Gli addetti al cimitero di Chieti lavorano di più. La causa? L’aumento delle ore settimanali, passate a 29. Ora, i servizi si estendono anche a quattro pomeriggi e le tumulazioni si svolgono anche il lunedì. Un cambiamento che ha sorpreso molti cittadini, specialmente perché coinvolge anche il weekend. Una novità concreta per chi deve gestire le sepolture nella città.

Dal 16 febbraio, sarà garantito il servizio anche il lunedì e il mercoledì pomeriggio, senza necessità di ricorrere alla reperibilità, che resta comunque attiva negli altri giorni È stato portato a 29 ore settimanali l'orario di lavoro degli addetti ai servizi cimiteriali di Chieti. Una misura che consentirà di avere maggiori servizi per i cittadini. Ne dà notizia l'assessora ai Cimiteri Alberta Giannini: "Grazie a una riorganizzazione interna e al recupero di economie che hanno consentito di ampliare la presenza del personale e migliorare la qualità delle prestazioni offerte alla cittadinanza”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

